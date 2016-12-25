Соответствие ценников и цены на кассах.



а что это нам предлагают за такую сумасшедшую сумму? И выясняется, что предлагают нам нечто невообразимое. Нет, не по составу и калорийности, а в соответствии с информацией, которая указывается на ценнике. Поэтому неудивительно, что чиновники решили навести в данном вопросе порядок.

Представители Министерства торговли сегодня особенно озабочены тем, что содержание ценников зачастую не отображает реальной информации о товаре. В частности, о его цене.

— Мы незамедлительно реагируем на поступающие сведения о несоответствии ценников на товары в магазинах с их реальной стоимостью на кассе, — говорит министр торговли РБ Валентин ЧЕКАНОВ. — Мне известно о подобных случаях. Это является грубейшим нарушением условий торговли, и как только такая информация поступает в министерство, его представители немедленно выезжают на объекты торговли, чтобы разобраться с ситуацией.

Зато серьезных нареканий по поводу применения торговых надбавок к торговле у министерства нет.

— Это показали все мониторинги, касающиеся изменения цен на товары, — говорит Валентин Чеканов. — Надеюсь, что подобная ситуация будет сохраняться и дальше. В то же время надо отметить, что на положение дел с ценами в розничной торговле влияют отпускные цены производителей.

Министр отмечает, что планируется расширить перечень продуктов питания, торговые надбавки на которые регулируются государством. В частности, это коснется части молочной и сырной продукции.

Правильное оформление торговых ценников.

Много нареканий в Минторге вызывает и оформление ценников. Министерством был проведен мониторинг субъектов торговли, в ходе которого установлены факты несоблюдения субъектами хозяйствования требований законодательства по данному вопросу. Корреспонденту «Гастронома» в Минторге сообщили, что в целях безусловного исполнения актов законодательства магазинам даны разъяснения по оформлению ценников.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона РБ «О защите прав потребителей» изготовитель (продавец, поставщик, представитель) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о предлагаемых товарах, соответствующую установленным законодательством и обычно предъявляемым в розничной торговле, бытовом и иных видах обслуживания потребителей требованиям к содержанию и способам предоставления таких сведений, — поясняют в Минторге. — Данная информация четким и разборчивым шрифтом доводится до сведения потребителя на белорусском или русском языке.

Продавец обязан обеспечить наличие единообразных и четко оформленных ценников на реализуемые товары, где должны быть указаны наименование товара, его сорт, цена за единицу веса или единицу товара, информация о содержании генетически модифицированных компонентов, страна происхождения, а также подпись лица, уполномоченного продавцом, и дата оформления ценника.

Скажем, наименование товара должно состоять, как правило, из нескольких слов и включать название группы, подгруппы и вида товара, — поясняют в Митнистерстве торговли. — Пример: «Напиток безалкогольный «Дарида» «Любимый вкус апельсина». Информация о содержании генетически модифицированных составляющих (компонентов) выделяется красным цветом и более крупным шрифтом, чем наименование товара. Цена за единицу товара указывается только в белорусских рублях. А при указании страны происхождения товара допускается написание как ее краткого, так и полного наименования. Например, «Республика Беларусь» — «Беларусь», «Российская Федерация» — «Россия» и т.д.

Стикеры должны быть дополнением к ценнику.

Нынче в универсамах продовольственные товары любят маркировать стикерами. Однако маленькая бумажка с цифрами не может служить для продавца оправданием, если на прилавке нет полноценного ценника.

— Не допускается маркировка товара стикерами при отсутствии ценника, оформленного в соответствии с требованиями, установленными законодательными актами, — поясняют в Министерстве торговли РБ. — Исключение составляют швейные, верхние трикотажные, меховые изделия, головные уборы, обувь. Причем нанесенные на упаковку стикеры не должны закрывать информацию о товаре.

Состав и пищевая ценность продуктов должны ли быть на ценниках.

Помимо обязательной информации, продавец может указывать на ценнике и дополнительные сведения о товаре. Это не только удобно для покупателя — это говорит об уважительном отношении заведения к своей клиентуре.

— Информация может быть самой разной, — говорят в Минторге. — Например, о составе, пищевой ценности, наличии растительных добавок, а также о дате окончания срока годности или хранения, условиях хранения. А вот при осуществлении розничной торговли в мелкорозничной торговой сети допускается вместо ценников на отдельные товары выставлять перечень имеющихся в продаже товаров с указанием их наименования, цены и страны происхождения.

В заключение — несколько наблюдений, которые довелось сделать в магазинах. Возьмем, к примеру, овощной отдел одного из универсамов. Читаем ценники: «Капуста белокочанная импортная». «Капуста краснокочанная импортная». «Капуста китайская отечественная». Или — в другом отделе другого магазина: «Яйцо куриное. 10 шт. (б/у)». Минут пять можно ломать голову, пока не поймешь, что «б/у» означает «бумажная упаковка».

Таких примеров можно привести множество. Хочется надеяться, что минторг наведет в этом вопросе порядок, раз уж с цифрами в графе «цена» пока ничего существенного сделать не в состоянии. Но это уже не только от министерства зависит.

И в финале — анекдот, навеянный фразой в самом начале данной публикации.

Заходит мужик в магазин жене шубу купить. Смотрит на ценники и, видя большие цифры, решает пошутить:

— Скажите, а это у вас цены такие или номера телефонов?

— Это скидка, — шутит в ответ продавец.

Несоблюдение требований по поводу оформления ценников является нарушением правил торговли и влечет, согласно части 1 статьи 12.17 Кодекса об административных правонарушениях, ответственность в виде штрафа от 2 до 10 базовых величин

Самые частые ошибки в оформлении ценников.



Небрежность, многочисленные исправления. Нечитаемая информация из-за плохого почерка или мелкого шрифта. Оформление ценников вручную разными работниками. Отсутствие единообразия в оформлении ценников. Указание производителя или поставщика товара вместо страны происхождения. Применение недопустимых сокращений. Неправильное или неполное наименование товара. Несоответствие цены на ценнике цене продажи.





Анекдот в тему

В супермаркете увидел ценник «Укроп из Голландии». Боюсь покупать — как бы чего не случилось