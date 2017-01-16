Статистика цен за первую неделю декабря 2011

Еще успеем накататься на санках, коньках и потрогать снежную бабу! А вот с каким столом мы будем встречать год дракона? Уверена, многие из читателей уже запланировали праздничное меню и, наверняка, сделали небольшие запасы. Верно, и чего ждать-то.

Что почем? Посмотрим, что изменилось за неделю. Для сравнения я взяла, как обычно, два магазина, и, так как мяса там не оказалось, решила посетить мясную лавочку «Гурман» (ул. Бельского). Выбор большой, цены — вам судить. В остальном особых изменений нет, будем надеяться, что и не будет.

Магазин «Гурман».

Цыплята 25 100 Утята 30 700 Гуси 35 220 Филе 54 900 Грудинка 36 690 Крылья 27 100 Стейк говяжий 99 000 Фарш говяжий 92 740 Окорок говяжий 99 000 Фарш свиной 47 070 Мясо эскалопов 76 750 Окорок свиной 56 600 Поджарка 43 880 Ребра свиные 48 090 Лопатка 55 900

Магазин «Пеликан», пр-т Пушкина Универсам «Рублевский», ул. Кунцевщина Свинина — — Говядина — — Цыплята (I категория) 24 450 25 090 Колбаса вареная 26 400-42 350 28 900-37 700 Колбаса с/в 70 850-97 300 98 640-121 770 Колбаса с/к 67 100-109 750 95 490 Сосиски 35 400 33 400 Молоко 3350 (3.2%) 4070 (3,2%) Сметана 500 г 9450 (26%) 9460 (26%) Творог 200 г 5050 4310 Сыр 39 650 38 880-59 920 Сыр колбасный — — Масло сливочное 8400-12 050 8710-11 230 Масло растительное 21 350 18 960 Сахар 7000 7000 Яйца (десяток) 9050 12 060 Мука (1 кг) в/с 3800 3810 Макароны (900 г) 6500 5200 Рис (900 г) 9900 11 640 Гречка 16 970 16 060-25 980 Пшено 12 350 16 350 Горох 6680 — Аргентина с/м — 37 900 Сельдь с/м 20 700 — Минтай с/м 38 750 — Огурцы — 27 830 Помидоры 24 100 18 980 Лук репчатый 5200 3670 Морковь 3780 2340 Картофель 3780 2340 Капуста 3000 1430 Яблоки 15 300-31 800 10 890-19 110 Бананы 10 750 10 900 Апельсины 17 550 16 590 Лимоны 19 450 15 640 Мандарин 20 500 17 750

Анна ФИЛИМОНОВА