Статистика цен за первую неделю декабря 2011

Еще успеем накататься на санках, коньках и потрогать снежную бабу! А вот с каким столом мы будем встречать год дракона? Уверена, многие из читателей уже запланировали праздничное меню и, наверняка, сделали небольшие запасы. Верно, и чего ждать-то.
Что почем? Посмотрим, что изменилось за неделю. Для сравнения я взяла, как обычно, два магазина, и, так как мяса там не оказалось, решила посетить мясную лавочку «Гурман» (ул. Бельского). Выбор большой, цены — вам судить. В остальном особых изменений нет, будем надеяться, что и не будет.
Магазин «Гурман».
|
Цыплята
|
25 100
|
Утята
|
30 700
|
Гуси
|
35 220
|
Филе
|
54 900
|
Грудинка
|
36 690
|
Крылья
|
27 100
|
Стейк говяжий
|
99 000
|
Фарш говяжий
|
92 740
|
Окорок говяжий
|
99 000
|
Фарш свиной
|
47 070
|
Мясо эскалопов
|
76 750
|
Окорок свиной
|
56 600
|
Поджарка
|
43 880
|
Ребра свиные
|
48 090
|
Лопатка
|
55 900
|
|
Магазин «Пеликан», пр-т Пушкина
|
Универсам «Рублевский»,
ул. Кунцевщина
|
Свинина
|
—
|
—
|
Говядина
|
—
|
—
|
Цыплята (I категория)
|
24 450
|
25 090
|
Колбаса вареная
|
26 400-42 350
|
28 900-37 700
|
Колбаса с/в
|
70 850-97 300
|
98 640-121 770
|
Колбаса с/к
|
67 100-109 750
|
95 490
|
Сосиски
|
35 400
|
33 400
|
Молоко
|
3350 (3.2%)
|
4070 (3,2%)
|
Сметана 500 г
|
9450 (26%)
|
9460 (26%)
|
Творог 200 г
|
5050
|
4310
|
Сыр
|
39 650
|
38 880-59 920
|
Сыр колбасный
|
—
|
—
|
Масло сливочное
|
8400-12 050
|
8710-11 230
|
Масло растительное
|
21 350
|
18 960
|
Сахар
|
7000
|
7000
|
Яйца (десяток)
|
9050
|
12 060
|
Мука (1 кг) в/с
|
3800
|
3810
|
Макароны (900 г)
|
6500
|
5200
|
Рис (900 г)
|
9900
|
11 640
|
Гречка
|
16 970
|
16 060-25 980
|
Пшено
|
12 350
|
16 350
|
Горох
|
6680
|
—
|
Аргентина с/м
|
—
|
37 900
|
Сельдь с/м
|
20 700
|
—
|
Минтай с/м
|
38 750
|
—
|
Огурцы
|
—
|
27 830
|
Помидоры
|
24 100
|
18 980
|
Лук репчатый
|
5200
|
3670
|
Морковь
|
3780
|
2340
|
Картофель
|
3780
|
2340
|
Капуста
|
3000
|
1430
|
Яблоки
|
15 300-31 800
|
10 890-19 110
|
Бананы
|
10 750
|
10 900
|
Апельсины
|
17 550
|
16 590
|
Лимоны
|
19 450
|
15 640
|
Мандарин
|
20 500
|
17 750
Анна ФИЛИМОНОВА