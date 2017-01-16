Магазины, цены, скидки

Статистика цен за первую неделю декабря 2011

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Еще успеем накататься на санках, коньках и потрогать снежную бабу! А вот с каким столом мы будем встречать год дракона?  Уверена, многие из читателей уже запланировали праздничное меню и, наверняка, сделали небольшие запасы. Верно, и чего ждать-то.

Что почем? Посмотрим, что изменилось за неделю. Для сравнения я взяла, как обычно, два магазина, и, так как мяса там не оказалось, решила посетить мясную лавочку «Гурман» (ул. Бельского). Выбор большой, цены — вам судить. В остальном особых изменений нет, будем надеяться, что и не будет.

Магазин «Гурман».

Цыплята

25 100

Утята

30 700

Гуси

35 220

Филе

54 900

Грудинка

36 690

Крылья

27 100

Стейк говяжий

99 000

Фарш говяжий

92 740

Окорок говяжий

99 000

Фарш свиной

47 070

Мясо эскалопов

76 750

Окорок свиной

56 600

Поджарка

43 880

Ребра свиные

48 090

Лопатка

55 900

Магазин «Пеликан», пр-т Пушкина

Универсам «Рублевский»,

ул. Кунцевщина

Свинина

Говядина

Цыплята (I категория)

24 450

25 090

Колбаса вареная

26 400-42 350

28 900-37 700

Колбаса с/в

70 850-97 300

98 640-121 770

Колбаса с/к

67 100-109 750

95 490

Сосиски

35 400

33 400

Молоко

3350 (3.2%)

4070 (3,2%)

Сметана 500 г

9450 (26%)

9460 (26%)

Творог 200 г

5050

4310

Сыр

39 650

38 880-59 920

Сыр колбасный

Масло сливочное

8400-12 050

8710-11 230

Масло растительное

21 350

18 960

Сахар

7000

7000

Яйца (десяток)

9050

12 060

Мука (1 кг) в/с

3800

3810

Макароны (900 г)

6500

5200

Рис (900 г)

9900

11 640

Гречка

16 970

16 060-25 980

Пшено

12 350

16 350

Горох

6680

Аргентина с/м

37 900

Сельдь с/м

20 700

Минтай с/м

38 750

Огурцы

27 830

Помидоры

24 100

18 980

Лук репчатый

5200

3670

Морковь

3780

2340

Картофель

3780

2340

Капуста

3000

1430

Яблоки

15 300-31 800

10 890-19 110

Бананы

10 750

10 900

Апельсины

17 550

16 590

Лимоны

19 450

15 640

Мандарин

20 500

17 750

     Анна ФИЛИМОНОВА

 