Колебания цен на продукты за текущую неделю

А мы опять и снова спешим по магазинам, куда нам без них. Молоко, хлеб, яйца — 20 000, колбаска, сыр — еще 40 000. И мы потихоньку привыкаем: работать-кушать, кушать-работать. «Жизнь такая…» — вздохнет кто-то украдкой.

Посмотрим, что изменилось за неделю. Колебания цен на продукты почти незаметны. Однако молоко поднялось на 1000, сыра в пределах 35 000 уже вообще не найти. Овощи тоже дорожают, но для нас почти незаметно, это же не колбаска по 120 тысяч! Приятно, что мандарины стали дешевле, 16 000. Скоро, совсем скоро мы окунемся в запах детства. В каждый дом придет Дед Мороз и подарит конфет, много-много (ну очень хочется!). Сколько они стоят сегодня? Богат ассортиментом шоколадных конфет любой магазин, цена колеблется от 8000 до 15 000 за 200 г. Сладкая жизнь не за горами…

Магазин «Курасовщина», ул. Ландера Магазин «Продукты», ул. Одинцова Свинина 69 900 53 250-58 850 Говядина — 59 400 (лопатка) Цыплята (I категория) 25 100 23 450 Колбаса вареная 30 300-42 450 30 200-36 850 Колбаса с/в 78 250-116 200 85 000-94 300 Колбаса с/к 78 250-93 950 74 950-93 200 Сосиски 30 700 32 000-41 250 Молоко 5700 (3,6%) 4650 (3,2%) Сметана 500 г 11 050 (26%) 9450 (26%) Творог 200 г 5050 5050 Сыр 42 950-65 000 46 970-50 800 Масло сливочное 9300-10 250 9300 Масло растительное 14 600-22 430 14 050-23 500 Сахар 7000 7000 Яйца (десяток) 10 550 9950 Мука (1 кг) в/с 3900 3540 Макароны (900 г) 5190-13 000 8400 Рис (900 г) 11 650 6050-14 690 Гречка 15 750 11 300 (700 г) Пшено 5850 7800 Манка 5250 6000 Аргентина с/м 35 350 25 620 Сельдь с/м — 25 800 Минтай с/м 30 600 41 200 Огурцы 33 300 — Помидоры 20 650 20 650 Лук репчатый 3550 4300 Морковь 2500 2950 Картофель 2300 2650 Капуста 1400 1950 Яблоки 11 950 12 000-17 400 Бананы 10 350 10 750 Апельсины 16 150 18 500 Мандарины 16 150 17 550