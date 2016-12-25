Колебания цен на продукты за текущую неделю

А мы опять и снова спешим по магазинам, куда нам без них. Молоко, хлеб, яйца — 20 000, колбаска, сыр — еще 40 000. И мы потихоньку привыкаем: работать-кушать, кушать-работать. «Жизнь такая…» — вздохнет кто-то украдкой.
Посмотрим, что изменилось за неделю. Колебания цен на продукты почти незаметны. Однако молоко поднялось на 1000, сыра в пределах 35 000 уже вообще не найти. Овощи тоже дорожают, но для нас почти незаметно, это же не колбаска по 120 тысяч! Приятно, что мандарины стали дешевле, 16 000. Скоро, совсем скоро мы окунемся в запах детства. В каждый дом придет Дед Мороз и подарит конфет, много-много (ну очень хочется!). Сколько они стоят сегодня? Богат ассортиментом шоколадных конфет любой магазин, цена колеблется от 8000 до 15 000 за 200 г. Сладкая жизнь не за горами…
|
|
Магазин «Курасовщина»,
ул. Ландера
|
Магазин «Продукты»,
ул. Одинцова
|
Свинина
|
69 900
|
53 250-58 850
|
Говядина
|
—
|
59 400 (лопатка)
|
Цыплята (I категория)
|
25 100
|
23 450
|
Колбаса вареная
|
30 300-42 450
|
30 200-36 850
|
Колбаса с/в
|
78 250-116 200
|
85 000-94 300
|
Колбаса с/к
|
78 250-93 950
|
74 950-93 200
|
Сосиски
|
30 700
|
32 000-41 250
|
Молоко
|
5700 (3,6%)
|
4650 (3,2%)
|
Сметана 500 г
|
11 050 (26%)
|
9450 (26%)
|
Творог 200 г
|
5050
|
5050
|
Сыр
|
42 950-65 000
|
46 970-50 800
|
Масло сливочное
|
9300-10 250
|
9300
|
Масло растительное
|
14 600-22 430
|
14 050-23 500
|
Сахар
|
7000
|
7000
|
Яйца (десяток)
|
10 550
|
9950
|
Мука (1 кг) в/с
|
3900
|
3540
|
Макароны (900 г)
|
5190-13 000
|
8400
|
Рис (900 г)
|
11 650
|
6050-14 690
|
Гречка
|
15 750
|
11 300 (700 г)
|
Пшено
|
5850
|
7800
|
Манка
|
5250
|
6000
|
Аргентина с/м
|
35 350
|
25 620
|
Сельдь с/м
|
—
|
25 800
|
Минтай с/м
|
30 600
|
41 200
|
Огурцы
|
33 300
|
—
|
Помидоры
|
20 650
|
20 650
|
Лук репчатый
|
3550
|
4300
|
Морковь
|
2500
|
2950
|
Картофель
|
2300
|
2650
|
Капуста
|
1400
|
1950
|
Яблоки
|
11 950
|
12 000-17 400
|
Бананы
|
10 350
|
10 750
|
Апельсины
|
16 150
|
18 500
|
Мандарины
|
16 150
|
17 550
Анна ФИЛИМОНОВА
Анна ФИЛИМОНОВА