Магазины, цены, скидки

Колебания цен на продукты за текущую неделю

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А мы опять и снова спешим по магазинам, куда нам без них. Молоко, хлеб, яйца — 20 000, колбаска, сыр — еще 40 000. И мы потихоньку привыкаем: работать-кушать, кушать-работать. «Жизнь такая…» — вздохнет кто-то украдкой.

Посмотрим, что изменилось за неделю. Колебания цен на продукты почти незаметны. Однако молоко поднялось на 1000, сыра в пределах 35 000 уже вообще не найти. Овощи тоже дорожают, но для нас почти незаметно, это же не колбаска по 120 тысяч! Приятно, что мандарины стали дешевле, 16 000. Скоро, совсем скоро мы окунемся в запах детства. В каждый дом придет Дед Мороз и подарит конфет, много-много (ну очень хочется!). Сколько они стоят сегодня? Богат ассортиментом шоколадных конфет любой магазин, цена колеблется от 8000 до 15 000 за 200 г. Сладкая жизнь не за горами…

 

 

 

 

Магазин «Курасовщина»,

ул. Ландера

Магазин «Продукты»,

ул. Одинцова

Свинина

69 900

53 250-58 850

Говядина

59 400 (лопатка)

Цыплята (I категория)

25 100

23 450

Колбаса вареная

30 300-42 450

30 200-36 850

Колбаса с/в

78 250-116 200

85 000-94 300

Колбаса с/к

78 250-93 950

74 950-93 200

Сосиски

30 700

32 000-41 250

Молоко

5700 (3,6%)

4650 (3,2%)

Сметана 500 г

11 050 (26%)

9450 (26%)

Творог 200 г

5050

5050

Сыр

42 950-65 000

46 970-50 800

Масло сливочное

9300-10 250

9300

Масло растительное

14 600-22 430

14 050-23 500

Сахар

7000

7000

Яйца (десяток)

10 550

9950

Мука (1 кг) в/с

3900

3540

Макароны (900 г)

5190-13 000

8400

Рис (900 г)

11 650

6050-14 690

Гречка

15 750

11 300 (700 г)

Пшено

5850

7800

Манка

5250

6000

Аргентина с/м

35 350

25 620

Сельдь с/м

25 800

Минтай с/м

30 600

41 200

Огурцы

33 300

Помидоры

20 650

20 650

Лук репчатый

3550

4300

Морковь

2500

2950

Картофель

2300

2650

Капуста

1400

1950

Яблоки

11 950

12 000-17 400

Бананы

10 350

10 750

Апельсины

16 150

18 500

Мандарины

16 150

17 550

 

Анна ФИЛИМОНОВА