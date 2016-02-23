Почему белорусский сыр стоит дороже, чем мясо?

Вот и вся арифметика, чувствительно бьющая по карману поклонников сыра. Согласно данным Белстата, в январе 2016 года 1 кг твердого сыра в среднем стоил 96.000−108.000 руб. (в зависимости от региона страны), а 1 кг мягкого сыра «тянул» на 72.000−97.000 рублей.

Поклонники мясопродукции находились в явно более выгодном положении: 1 кг свинины без костей стоил от 85.000 до 94.000, а с костями от 55.000 до 64.000. Говядина без костей стоила 89.000−119.000 руб., с костями — 54.000−72.000 руб. Больше всего, как обычно, радовала курятина, килограмм которой стоил от 33.000 до 35.000 руб.

Разница в цене на килограмм мяса так же имеет объяснение. А. Мелещеня рассказал: «Поросенка можно вырастить за три месяца, есть 100-дневная технология выращивания, а ускорить рост и дойку коровы нельзя. Чисто физиологически должно пройти 27 месяцев до первой капли молока (когда корова начнет доиться. — Прим. TUT.BY), — объясняет он. — Цена состоит из затрат, которые ее формируют. Если она будет ниже, то станет невыгодно производить сырье».

В среднем 1 белорус съедает 4,5−5 кг твердого сыра в год и 8−9 килограммов творога. В странах Евросоюза эти показатели на порядок выше — 17 кг сыра в год. В Беларуси производят примерно 200 видов сыров. Хоть ассортимент и широк, но большая часть сыра приходится на 2 сорта — «Российский» и «Голландский». Однако потребители в последнее время смогли попробовать белорусские сыры с голубой плесенью, пажитником, грецким орехом, гвоздикой и пр. Есть планы начать в 2017 году производство сыров с белой плесенью. В Беларуси около 40% молока перерабатывается на сыры.

А стоит сыр дороже мяса не только в нашей стране, а и во всем мире. Дорогое это удовольствие!

Источник: news.tut.by