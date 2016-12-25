Но — на основе реальных фактов. Речь в ней пойдем о том, как «весело-весело» встретят Новый год посетители продовольственных магазинов и любители вкусно покушать.

Рост цен уже произошел.

За 10 месяцев 2011 года цены на продовольственные товары в Беларуси увеличились в два раза. А только за первую половину ноября потребительские цены выросли на 6,3% по сравнению со средними ценами октября. Это данные Белстата. Министерство экономики по итогам года ожидает инфляцию на уровне 120%. С такими исходными данными жители Беларуси начали подготовку к новогодним торжествам…

Повышение цен на продукты в Беларуси до конца 2011 не ожидается.

Пожалуй, только Дед Мороз может сделать так, что цены на продукты питания и другие товары в нашей стране внезапно остановятся и даже пойдут вниз. В преддверии зимы в роли сказочного персонажа выступил президент. За полтора месяца до Нового года во время поездки по Минской области глава государства потребовал остановить шальное ценообразование на продукты питания.

— Надо все-таки на людей смотреть больше, — сказал Александр ЛУКАШЕНКО . — Конечно, люди должны шевелиться, работать, но и нельзя людей каждый день убивать этими ценами.

По словам президента, отчасти проблема с ростом цен заключается в том, что в Беларуси практически нет антимонопольного законодательства, а потому продавцы порой могут безнаказанно договариваться о стоимости того или иного товара. За это, заметил глава государства, на Западе «мгновенно отворачивают голову».

Сюжет новогодней истории явно не предусматривает откручивания голов. Да и чудеса на то и чудеса, чтобы приносить только приятные эмоции. Вот и в данном случае — уже на следующий день после высказывания президента первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Надежда КОТКОВЕЦ сообщила: поручение главы государства будет выполнено:

— Цены на продовольствие в Беларуси до конца 2011 года существенно не повысятся. Дефицита нет сейчас и не будет впредь. В магазинах представлено более 800 видов молочной продукции, свыше 600 видов — мясной. И вообще, дефицита не ожидаем ни по каким позициям. А если какие-то проблемы в этом отношении и возникнут, то будут решены в кратчайшие сроки.

Председатель Совета Республики Национального собрания Анатолий РУБИНОВ заглянул в своих прогнозах еще дальше:

— Обвального роста цен в 2012 году в Беларуси не будет. Рост на некоторые товары и услуги ожидается, но только в разумных пределах. В нашей стране есть дополнительные ресурсы и резервы, которые дадут нам возможность ускоренно развиваться и в самое ближайшее время выйти на более стабильный путь развития.

А в это время.

В столице Беларуси денежные доходы на душу населения за девять месяцев нынешнего года составили 1 880 900 рублей в месяц. По данным Главного статистического управления города Минска, в структуре денежных доходов доля оплаты труда составила 69,1%, пенсии и пособия, стипендии и т.д. — 13,8%, доходы от собственности — 2,7%, прочие доходы (поступления от продажи продукции сельского хозяйства, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, и прочие поступления) — 14,4%.

Перед Новым годам Шампанское и Кодитерские изделия будут доступны каждому.

Мы с вами, уважаемые читатели, хоть и взрослые, но в сказки верим. Особенно если это, по сути, не сказки, а вполне конкретные обещания серьезных государственных мужей. Более того, торговля обещает не обижать покупателей не только вспучившимися ценами, но и ассортиментом. По крайней мере, в Минске ситуация складывается очень даже предпраздничная.

— В IV квартале 2011 года планируется получить 2253 тысячи бутылок шампанского производства ОАО «Минский завод игристых вин», — сообщили корреспонденту «Гастронома» в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома. — По состоянию на 18 ноября в торговую сеть столицы поставлено 1110 тысяч бутылок этого напитка. Кроме того, до конца года планируется получить еще 1143 тысячи бутылок шампанского ОАО «Минский завод игристых вин» и 426 000 бутылок импортного шампанского и производства Минского завода виноградных вин.

ОТ РЕДАКЦИИ. Накануне прошлогоднего новогоднего потребительского ажиотажа белорусам сообщали о том, что Розничные цены на вино игристое и шампанское отечественного производства составит от 11 000 до 20 000 рублей, на вино игристое и шампанское иностранного производства — от 25 000 до 150 000 рублей. Сравните прошлогодние и нынешние ценники, и вы поймете, что повышать стоимость игристых вин в декабре 2011-го уж точно никто не будет.

— Для организации предновогодней торговли в октябре — декабре должно быть поставлено 500 000 новогодних баулов, — продолжает информировать главное управление потребительского рынка Мингорисполкома. — По состоянию на 18 ноября Минск получил уже 231 000 сладких комплектов. На оптовых базах и в торговой сети города накоплено 1550 тонн кондитерских изделий.

Сколько будут стоить сладости? Уж будьте уверены, примерно столько же, сколько и сейчас. Потому что сырье для производства кондитерских изделий уже давно закупается по реальному курсу доллара. Уже известно, что столичные сладкие предприятия предлагают 46 наименований новогодних баулов развесом от 130 до 2500 граммов в красочном оформлении. Самый дорогой подарок пока у ОАО «Коммунарка» — 137 500 рублей, но это отпускная цена — в рознице он будет стоить еще больше.

— Магазины Минска в преддверии Нового года планируют провести ярмарки-продажи товаров со значительным снижением розничных цен, — сообщил на днях начальник главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Валентин БАЙДАК . — Скидки будут составлять до 40%.

Для сравнения: в прошлом году столичная торговля грозилась перед Новым годом предоставлять скидки «всего» до 30%. О покупателях продолжают заботиться, причем в не меньшей степени, чем недели раньше. Так что у нашей новогодней истории финал будет явно не грустный.

Анекдот в тему.

Граждане для государства — как дети! Оно придумывает для них игры, рассказывает сказки и кормит сладкими обещаниями.

Каких цен ждать Беларусам в 2012.

Если без шуток, то никто не позволит производителям и торговле в последние недели 2010 года без веских оснований задирать цены. Опыт прошлых лет показывает: государство прикладывает максимум усилий для того, чтобы не обремененный тугим кошельком человек встретил Новый год и Рождество без экономических потрясений. Одно смущает: праздники пролетают очень быстро, а любой наступивший год чреват новыми сюрпризами. Только вот какими они будут — эти сюрпризы?..

Александр НЕСТЕРОВ